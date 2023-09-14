Настроить GA4

Системное администрированиеЗакрытнет заявокнет просмотров
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Есть проблема с отображением данных в GA4. Вот что пишет аналитика: "Ограничение применено". К этой карте применены ограничения. Это означает, что данные из неё показываются только когда соответствуют минимальным пороговым значениям для сводных данных.

3 месяца назад
guest_1695325135879
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад