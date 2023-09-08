Помощь в настройке mikrotik

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка8 просмотров
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Есть микротик с новой версией ПО.

У него задействовано два интерфейса. В один- приходит unicast пакет UDP:15015. В другом- коммутатор с двумя серверами, которые должны получить ретранслированный multicast трафик :15014.

3 месяца назад
guest_1695023074218
Россия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад