Разобраться с подключение по rdp по vpn

Разобраться с такой проблемой:

есть вирт серваки: 1. vpn-сервер и 2. Windows Server 16 с приложением.

При подключении к 1. vpn пользователь заходит по rdp на сервер 2.

По ip не ограничиваем. Но у некоторых пользователей не подключается rdp - не видит сервера 2.