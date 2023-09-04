Разобраться с подключение по rdp по vpn

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки10 просмотров
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Разобраться с такой проблемой:

есть вирт серваки: 1. vpn-сервер и 2. Windows Server 16 с приложением.

При подключении к 1. vpn пользователь заходит по rdp на сервер 2.

По ip не ограничиваем. Но у некоторых пользователей не подключается rdp - не видит сервера 2.

3 месяца назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад