Перенос и копия сайта WP на выделенном сервере

$170
Системное администрированиеЗавершен1 заявка4 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать 2 копии сайтов и перенести на новые домены, сайты находятся на timeweb vps

4 месяца назад
pavelg88
Павел 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$170
2 дня
RUBWMZ
Однозначно рекомендую к сотрудничеству, быстрое и четкое выполнение задачи в срок, благодарю!
Павел - профессионал! Четкая задача, всегда на связи, быстрая оплата! Буду рад сотрудничать !