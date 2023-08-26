Настроить хостинг и написать инструкцию

Нужно развернуть VPN (OpenVPN или другой, порекомендуйте лучший) на сервере для нескольких устройств. Предложите сроки и стоимость
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Нужно настроить хостинг провайдера Siteground, установить панель управления, настроить дополнительный IP-адрес.
Мне нужно использовать 1 тарифный план на 10 сайтов, в каждом сайте свой IP-адрес. Тарифный план GrowBig предполагает такую возможность, и к тарифу можно купить нужное количество дополнительных IPv4-адресов.
Задача: настроить хостинг, установить любую панель управления, в которой можно будет управлять зеркалами и SSL-сертификатами домена, а также FTP-доступами. Подойдет Hestia, либо другая панель, которая поддерживает нужный функционал.
Также нужно подключить дополнительный IP-адрес к тарифу и настроить выбор IP-адреса к конкретному сайту в панели управления.
К каждому этапу нужна пошаговая инструкция со скриншотами, описанием действий и вводимыми командами (где требуется).
Операционная система не принципиальна.
На выходе мне нужна инструкция, по которой я смогу установить и настроить панель управления, подключить дополнительный сайт и дополнительный IP и присвоить его к нужному сайту.
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