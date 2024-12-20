Поставить сайт на вордпресс, ssl сертификат, связать домен с хостингом

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки35 просмотров

Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом

WordPressНастройка доменовНастройка хостинга
5 месяцев назад
guest_1732486612564
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 минут назад
5 месяцев назад
$30
1 день
Escrow
Все четко. Сначала обратился к другому "специалисту" - тот подвел
всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 минут назад
5 месяцев назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
99 отзывов
5 месяцев назад
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