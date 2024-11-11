На сайте ошибка ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

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Закрыт5 заявок11 просмотров

На сайте ошибка ERR_TOO_MANY_REDIRECTS. Сайт на modx. Сайт подключен через cloudflare. При настройке ssl cloudflare в режиме full такая ошибка. При настройке в режиме flexible отображается со сбоем верстки. Нужно или отредактировать .htaccess правильно или разобраться с настройками cloudflare.

MODXУстранение ошибок
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