Lvm

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки24 просмотра

lvm centos 8 востановить один из дисков . uknow divice not found uuid

вытащить даные какие остались. снят img файл : можно работать с образом.

можно забекапить pmove и смонтировать. работа удаленная

бюджет обсуждаемый

5 месяцев назад
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