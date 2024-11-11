Здравствуйте, есть большой проект связанный с девопс частью, сайт про новостник, нужно доделать его, прошлые девопсы не смогли завершить проект из за недостатка навыков, но будут держать в курсе проекта, и подсказывать , нужно доделать контейнеры, и разобраться с тором, по оплате договоримся, прикрепляйте сразу свой тг