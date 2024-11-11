Нужна веб студия, команда девопсов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки25 просмотров

Здравствуйте, есть большой проект связанный с девопс частью, сайт про новостник, нужно доделать его, прошлые девопсы не смогли завершить проект из за недостатка навыков, но будут держать в курсе проекта, и подсказывать , нужно доделать контейнеры, и разобраться с тором, по оплате договоримся, прикрепляйте сразу свой тг

5 месяцев назад
osman514
Осман 
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