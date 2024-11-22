Настроить сервер

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Закрыт7 заявок52 просмотра

Необходимо настроить и оптимизировать выделенный сервер, перенести сайты с других впс(3 штуки). Сайты(около 100) на laravel, django, wp, modx

DjangoLaravelMODXWordPressНастройка серверовОптимизация производительности
5 месяцев назад
pavel-x8
Павел 
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месяц назад

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