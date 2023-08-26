Поднять VPN на сервере AWS

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок21 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно развернуть VPN (OpenVPN или другой, порекомендуйте лучший) на сервере для нескольких устройств.

Предложите сроки и стоимость

4 месяца назад
europeandevelope
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад