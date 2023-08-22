Поднять сервер и залить сайты

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок31 просмотр
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Поднять веб-сервер по ssh 6развернуть сайты. Оставляйте ваш телеграмм

4 месяца назад
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад