Nginx ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

$5
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки14 просмотров
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я переместил сайт (БД, файлы и домен) с одного сервера на другой, но после переноса на новом сервере появилась ошибка ERR_TOO_MANY_REDIRECTS. Сайт на yii

Nginx
4 месяца назад
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
12 часов назад