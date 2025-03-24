Требуется разработка торгового робота для биржи Binance, который будет функционировать по заданному алгоритму, включающему сигнальный и сеточный бот. Необходим опыт написания подобных решений под Binance, а также возможность последующей корректировки алгоритма.
Інтегрувати новий дизайн з Figma в уже існуючий сайт
Є вже існуючий сайт https://his.ua/ua, для якого зробили покращений дизайн і змінили ряд компонентів -
https://www.figma.com/design/rW3BHxkf16cwsiNmVR6P96/HIS.-Design-(Copy)?node-id=0-1&p=f&t=HAFuioxIkRjPBAyi-0
Здача на тестовій версії сайту, двигун якого yii 2, міняти верстку.
робота з git та фтп
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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