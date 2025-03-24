Інтегрувати новий дизайн з Figma в уже існуючий сайт

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Завершен6 заявок59 просмотров

Є вже існуючий сайт https://his.ua/ua, для якого зробили покращений дизайн і змінили ряд компонентів -
https://www.figma.com/design/rW3BHxkf16cwsiNmVR6P96/HIS.-Design-(Copy)?node-id=0-1&p=f&t=HAFuioxIkRjPBAyi-0

Здача на тестовій версії сайту, двигун якого yii 2, міняти верстку.

робота з git та фтп

FigmaYiiИнтеграция верстки
4 месяца назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
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месяц назад

Выбранный исполнитель

madara_esh
26 лет
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$350
15 дней
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Отзыв недоступен.
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