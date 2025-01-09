Бот для торговли на pancakeswap

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок188 просмотров

Необходимо разработать, настроить и запустить бот для торговли на pancakeswap в одной паре. Бот должен покупать и сразу продавать, для накрутки объема торгов.

Создание ботов
4 месяца назад
guest_1736402494140
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