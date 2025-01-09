Бот для торговли на pancakeswap

Требуется разработать программу на Python, которая будет парсить данные с определенного сайта и сохранять их в базе данных SQL. Скрипт должен рассчитывать даты условно-досрочного освобождения и замены меры наказания, а также формировать документ в формате DOCX для учреждения лишения свободы. В расчетах необходимо учитывать сроки лишения свободы и дополнительные параметры.