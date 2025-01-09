Требуется разработка веб-платформы для взаимодействия владельцев автозапчастей. Проект ориентирован на пользователей с репутацией. Техническое задание прикреплено.
Бот для торговли на pancakeswap
Необходимо разработать, настроить и запустить бот для торговли на pancakeswap в одной паре. Бот должен покупать и сразу продавать, для накрутки объема торгов.
Заявки фрилансеров
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