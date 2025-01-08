Нужно на сайте (скину в личку) менять цвет фона div блоков в зависимости от значения цифры в блоке. Если значение меньше 10000 цвет синий, от 10000 до 50000 зеленый, больше 50000 красный. Проверка значений динамическая в живом режиме или раз в 2 секунды, хз как лучше