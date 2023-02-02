dmitroostasuk297

Дмитро Осташук dmitroostasuk297

 
22 годаУкраина/Тернополь
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Мої вміння:

Досвід в дизайну 2 роки:

- Дизайн для брендів(сфери різні - починаючи медециную

і промисловості, закінчуючи важкою технічною продукцію)

- Створення візуалів для постів соц. мереж

-Обкладка книг

- Обкладка музикальних албомів

-Виготовлення марок, листівок, банерів, ілюстрацій, логотипів і т.д

Професіонал в Adobe Photoshop, CoreIDRAW

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
29%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
grinvitch282
39 летУкраина
4 года в сервисе
Была
17 дней назад
$8
10 баллов
год назад
Розробити торгову марку на крісло пуф
Все супер, вдячна. Сподіваюсь на співпрацю
Надіюсь ми будемо співпрацювати й далі!
Ответный отзыв
grinvitch282
39 летУкраина
4 года в сервисе
Была
17 дней назад
$7
10 баллов
год назад
Строительный паспорт (схема на БТИ)
Гарна робота, щиро вдячна. Сподіваюсь отримати макет на почту [email protected]
Хороша, грамотна жінка, дуже приємно співпрацювати!
Ответный отзыв