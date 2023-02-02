Мої вміння:
Досвід в дизайну 2 роки:
- Дизайн для брендів(сфери різні - починаючи медециную
і промисловості, закінчуючи важкою технічною продукцію)
- Створення візуалів для постів соц. мереж
-Обкладка книг
- Обкладка музикальних албомів
-Виготовлення марок, листівок, банерів, ілюстрацій, логотипів і т.д
Професіонал в Adobe Photoshop, CoreIDRAW
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
29%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Логотипи для невеличких бізнес-компаній16 просмотров
- Логотипи для невеличких бізнес-компаній21 просмотр
- Ілюстрації для однієї книги16 просмотров
- Приклади моїх робіт15 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
год назад
Все супер, вдячна. Сподіваюсь на співпрацю
Ответный отзыв
Надіюсь ми будемо співпрацювати й далі!
$7
10 баллов
год назад
Ответный отзыв
Хороша, грамотна жінка, дуже приємно співпрацювати!