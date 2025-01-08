Необходимо интегрировать 1С с помощью API и файла обмена для БП 3.0. Требуется создать функционал для выбора вида обмена, настройки параметров ЦФТ, а также автоматической выгрузки документов. Укажите срок и стоимость выполнения задачи.
Настроить передачу с сайта в 1С информации по номеру телефона и e-mail
Нужно чтобы сайт отдавал в 1с информацию о номере телефона и почтовый ящик покупателя при оформлении заказа и для физических и для юридических лиц
Сайт 1с битрикс. Шаблон Аспро
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