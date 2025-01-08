Настроить передачу с сайта в 1С информации по номеру телефона и e-mail

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Закрыт4 заявки76 просмотров

Нужно чтобы сайт отдавал в 1с информацию о номере телефона и почтовый ящик покупателя при оформлении заказа и для физических и для юридических лиц

Сайт 1с битрикс. Шаблон Аспро

1С-БитриксАСПРО
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