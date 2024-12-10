Требуется специалист по 1С для настройки системы Управление торговлей версии 11.5. Цель — оптимизировать работу компании и улучшить бизнес-процессы. Необходим опыт в 1С-программировании и настройке системы.
Требуется специалист по 1С
Задача:
Интеграция 1C - FirstBit и CRM системы.
-Перенос сервера
-Работа с API (перенос данных из CRM в 1С)
-Дальнейшая поддержка при возникновении инцидентов/необходимости обновления
Требования:
Экспертиза 1С
Знание английского языка (уровень чтения технической документации)
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