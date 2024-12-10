Требуется специалист по 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки7 просмотров

Задача:

Интеграция 1C - FirstBit и CRM системы.

-Перенос сервера

-Работа с API (перенос данных из CRM в 1С)

-Дальнейшая поддержка при возникновении инцидентов/необходимости обновления

Требования:

Экспертиза 1С

Знание английского языка (уровень чтения технической документации)

Интеграция API
5 месяцев назад
guest_1733864549685
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#1
1С-программирование