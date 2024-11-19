1С и Честный знак интеграция

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Здравствуйте! У нас такая задача.
Есть:
УТ 11.5,
ЭЦП,
Эдо Сбис (синхронизировано в 1С),
регистрация и товары в честном знаке (не прошли модерацию пока),
список GTIN от GS1 рус (в их кабинете и в файле excel).
Нужно:
1) прописать все GTIN к номенклатуре в 1С. Есть таблица Excel по сопоставлению. Возможно получится подгрузить из 1С: номенклатура, когда ЧЗ промодерирует наши товары.
2) Настроить обмен с ЧЗ: заказ кодов, эмиссия, ввод в оборот. Присвоить пул кодов (по 20-100 шт) к соответствующей номенклатуре.
3) При проведении в 1С реализации для каждого товара брать код из пула, передавать данные в ЧЗ о выбытии (через СБИС).
4) Печать этикеток. На складе сейчас печатают этикетки из функции "Печать этикеток и ценников" (с нашими штрихкодами). Подбор товаров осуществляется добавлением из документа (установлено спец расширение). В список попадают только товары из документа реализации. Нужно добавить в шаблон этикетки код DataMatrix, который присваивается товару в момент проведения реализации к конкретной УПД(!) откуда выбрана печать этикеток.
5) Настроить обмен с ЭДО Сбис, так чтобы в УПД отправлять с кодами маркировки покупателям. На данный момент поле не подключено.
Могу показать текущую базу по AnyDesk.
Нужно оценить время и стоимость работ.

AnyDeskИнтеграция API
5 месяцев назад
pastix
Иван 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
48 отзывов
5 месяцев назад
#1
1С-программирование