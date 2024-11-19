Здравствуйте! У нас такая задача.

Есть:

УТ 11.5,

ЭЦП,

Эдо Сбис (синхронизировано в 1С),

регистрация и товары в честном знаке (не прошли модерацию пока),

список GTIN от GS1 рус (в их кабинете и в файле excel).

Нужно:

1) прописать все GTIN к номенклатуре в 1С. Есть таблица Excel по сопоставлению. Возможно получится подгрузить из 1С: номенклатура, когда ЧЗ промодерирует наши товары.

2) Настроить обмен с ЧЗ: заказ кодов, эмиссия, ввод в оборот. Присвоить пул кодов (по 20-100 шт) к соответствующей номенклатуре.

3) При проведении в 1С реализации для каждого товара брать код из пула, передавать данные в ЧЗ о выбытии (через СБИС).

4) Печать этикеток. На складе сейчас печатают этикетки из функции "Печать этикеток и ценников" (с нашими штрихкодами). Подбор товаров осуществляется добавлением из документа (установлено спец расширение). В список попадают только товары из документа реализации. Нужно добавить в шаблон этикетки код DataMatrix, который присваивается товару в момент проведения реализации к конкретной УПД(!) откуда выбрана печать этикеток.

5) Настроить обмен с ЭДО Сбис, так чтобы в УПД отправлять с кодами маркировки покупателям. На данный момент поле не подключено.

Могу показать текущую базу по AnyDesk.

Нужно оценить время и стоимость работ.