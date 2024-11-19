Разработка Orchard Core CMS. Dot.net и Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

1-Разработка сети контент сайтов на OrchadCore

2-Панел управления на Dot.net

3-Бот для сбора контента на Python

ТЗ прилагаю в файле. Буду рад услышать варианты по стоимости и срокам

.NETPythonРазработка бэкендаСоздание ботовСоздание сайтов
5 месяцев назад
medplus
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование