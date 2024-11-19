Зробити сайт на Хорошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

Є інтернет-магазин 1 товар та 5 аксесуарів до нього

Джерело - сайт англійською та німецькою мовами.

Задача:

1) зробити аналогічний сайт на платформі Хорошоп

2) Перекласти на українську мову (машинний переклад з корекцією де потрібно)

Перевод контентаСоздание интернет-магазиновУкраинский язык
5 месяцев назад
Polyphonia
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