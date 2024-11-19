Требуется настроить управление медиапланами, включая создание медиапланов с распределением бюджета по агентствам, редактирование бюджета для отдельных агентств и настройку видимости данных. Также необходимо организовать согласование медиапланов и управление доступом к редактированию, а также уведомления о статусах и изменениях в распределении бюджета.
Зробити сайт на Хорошоп
Є інтернет-магазин 1 товар та 5 аксесуарів до нього
Джерело - сайт англійською та німецькою мовами.
Задача:
1) зробити аналогічний сайт на платформі Хорошоп
2) Перекласти на українську мову (машинний переклад з корекцією де потрібно)
Заявки фрилансеров
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