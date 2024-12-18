Необходимо выполнить синхронизацию 1С Бухгалтерии с системой ZOHO. Задача включает в себя интеграцию данных для автоматизации процессов учета и управления. Ожидается опыт работы с 1С и знание платформы ZOHO.
Интеграция маркировки в 1с
Добавить возможность заведения кодов маркировки в базу прикрепление к товарной номенклатуре и возможность распечатать сразу с ценой
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