Интеграция маркировки в 1с

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Закрыт3 заявки8 просмотров

Добавить возможность заведения кодов маркировки в базу прикрепление к товарной номенклатуре и возможность распечатать сразу с ценой

4 месяца назад
guest_1734522065887
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#1
1С-программирование
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