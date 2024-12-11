Требуется специалист по 1С для интеграции 1С - FirstBit с CRM системой. Задачи включают перенос сервера, работу с API для переноса данных из CRM в 1С и дальнейшую поддержку системы при возникновении инцидентов или необходимости обновления. Необходима экспертиза в 1С и знание английского языка для чтения технической документации.
Специалист по 1С
Нужно настроить выгрузку или показать как ее включить форму J0500109 конфигурация CORP
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