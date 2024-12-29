Требуется настроить обмен данными между 1С Бухгалтерия и Битрикс 24. Необходима интеграция для оптимизации бизнес-процессов и эффективного управления данными. Опыт работы с обеими системами обязателен.
Интеграция 1С с помощью API
Здравствуйте,
Есть БП 3.0 , надо интегрировать 1С с помощью API ( +файл обмен)
Предлагаю следующий вариант :
1) В меню Администрирование добавьте Константу «Выгрузка в ЦФТ» и «параметры ЦФТ», и вид обмена(файл обмен или API) если константа активна :
Выбирает вид обмена (файловый или API)
Если файловый:
На параметрах ЦФТ , пользователь заполняет , имя базы ЦФТ , имя пользователя и пароль и указываем в какую сетевую папку выгружать (образец транзакции прикрепляю)
Если API (описание API прикрепляю)- то заполняем параметры API (имя базы ЦФТ , имя пользователя и пароль)
2. Если пункт 1 активно, то при оперативное проведение документа (Платежное поручение исходящие) текущим числом , файл выгружается по правиле 1
Если пункт 1 не активна , то просто работает как обычно
Напишите точный срок и сумму (сделка будет через сервис)
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