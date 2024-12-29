Здравствуйте,

Есть БП 3.0 , надо интегрировать 1С с помощью API ( +файл обмен)

Предлагаю следующий вариант :

1) В меню Администрирование добавьте Константу «Выгрузка в ЦФТ» и «параметры ЦФТ», и вид обмена(файл обмен или API) если константа активна :

Выбирает вид обмена (файловый или API)

Если файловый:

На параметрах ЦФТ , пользователь заполняет , имя базы ЦФТ , имя пользователя и пароль и указываем в какую сетевую папку выгружать (образец транзакции прикрепляю)

Если API (описание API прикрепляю)- то заполняем параметры API (имя базы ЦФТ , имя пользователя и пароль)

2. Если пункт 1 активно, то при оперативное проведение документа (Платежное поручение исходящие) текущим числом , файл выгружается по правиле 1

Если пункт 1 не активна , то просто работает как обычно

Напишите точный срок и сумму (сделка будет через сервис)