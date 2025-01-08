JS script

$25
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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок170 просмотров

есть 4 select и одна ссылка вида: 

a.form__btn(href="/to/lancer-9/${typeValue}-${toValue}.html")


1 select (комплектация) - при выборе его мы подставляем значение value в ${typeValue},
2, 3, 4 select связаны между собой и при выборе значения из 2 или 3 select в select 4 выбирается соответствующее значение value и затем подставляем это value в ${toValue} .
после этого ссылка становится a.form__btn становится видимой

html код https://codepen.io/valentinus/pen/bNbLoLg

JavaScriptНаписание скриптов
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