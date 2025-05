есть 4 select и одна ссылка вида:

a.form__btn(href="/to/lancer-9/${typeValue}-${toValue}.html")



1 select (комплектация) - при выборе его мы подставляем значение value в ${typeValue},

2, 3, 4 select связаны между собой и при выборе значения из 2 или 3 select в select 4 выбирается соответствующее значение value и затем подставляем это value в ${toValue} .

после этого ссылка становится a.form__btn становится видимой



html код https://codepen.io/valentinus/pen/bNbLoLg