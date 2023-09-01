Настройить репликацию БД MySql в реальном времени

Ищу спеца, кто имел практический опыт решения таких задач.

Есть MySQL база, сервер Windows.

Задача - реплицировать бд в реальном времени. С главного сервера на бэкап сервер.

И в случае падении главного сервера, чтоб бэкап ставал главным и продолжил вести клиентов без коллизий с главным (главный даже если поднимется, то не стал мешать бэкапу, пока идмин не переключит назад на главный вручную).

Нужно предложить варианты решение, выбрать подходящий для моей среды.

Затем написать инструкцию для персонала и протестировать кейсы падения и переключения.

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