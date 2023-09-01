Нужна настройть openclash ,создать конфиг для впн
Настройить репликацию БД MySql в реальном времени
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу спеца, кто имел практический опыт решения таких задач.
Есть MySQL база, сервер Windows.
Задача - реплицировать бд в реальном времени. С главного сервера на бэкап сервер.
И в случае падении главного сервера, чтоб бэкап ставал главным и продолжил вести клиентов без коллизий с главным (главный даже если поднимется, то не стал мешать бэкапу, пока идмин не переключит назад на главный вручную).
Нужно предложить варианты решение, выбрать подходящий для моей среды.
Затем написать инструкцию для персонала и протестировать кейсы падения и переключения.
Оплата криптой или на приват24
- Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Нужно оптимизировать сайт разово. присылайте цену и срокиСистемное администрирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Перенести планирование задач в Asana из Гугл календаря, битрикса и туду листовСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $5
я переместил сайт (БД, файлы и домен) с одного сервера на другой, но после переноса на новом сервере появилась ошибка ERR_TOO_MANY_REDIRECTS. Сайт на yiiСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $25
Нужно настроить хостинг провайдера Siteground, установить панель управления, настроить дополнительный IP-адрес. Мне нужно использовать 1 тарифный план на 10 сайтов, в каждом сайте свой IP-адрес. Тарифный план GrowBig предполагает такую возможность, и к тарифу ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно развернуть VPN (OpenVPN или другой, порекомендуйте лучший) на сервере для нескольких устройств. Предложите сроки и стоимостьСистемное администрирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Поднять веб-сервер по ssh 6развернуть сайты. Оставляйте ваш телеграммСистемное администрирование8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Привести в порядок магазин на али, разложить по категориям , добавить рекламные баннеры https://aliexpress.ru/store/911123190Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад