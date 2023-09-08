Добавить информацию на сайт Joomla

Системное администрированиеЗавершен2 заявки21 просмотр
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Здравствуйте!

Нужно добавить адрес в шапку и подвал сайта.

Joomla
4 месяца назад
maxter
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$2
1 день
RUBUSDT
Спасибо! Отлично выполненное задание и в срок. Коммуникация на 5+ Рекомендую
Все отлично, оплата в срок, четкое ТЗ) Рекомендую!