Нужно настроить сервер на линукс

Необходимо сделать 2 копии сайтов и перенести на новые домены, сайты находятся на timeweb vps
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Стоит fastpanel
но выбивае 403 ошибку
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