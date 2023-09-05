Нужно настроить сервер на линукс

Системное администрированиеЗавершен3 заявки11 просмотров
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Стоит fastpanel

но выбивае 403 ошибку

4 месяца назад
artur111995
Артур 
28 летАрмения
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$15
1 день
RUBUSDT
Отличный програмист ,сделал всё быстро,без лишних вопросов Рекомендую!!!!
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