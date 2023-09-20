Помощь с компиляцией браузера Firefox в Linux

Нужно скомпилировать браузер из исходников Firefox версии 102esr на базе операционной системы Linux. Предпочтительно дистрибутив Rocky OS. Но не обязательно.



Главная задача что бы после компиляции браузера работал widevine плагин, который реализует DRM. По умолчанию он выключен. Нужно будет включать в настройка. Но это не гарантирует его работоспособноть. Даже после включения, видео на том же Kinopoisk не воспроизводится.



Замечание. При компиляции браузера он скачивает с серверов mozilla пакет бинарников заранее подготовленные для оси. Возможно проблема именно в них и их нужно не скачивать, а скомпилировать на месте. Но это предположение.