Помощь с компиляцией браузера Firefox в Linux

Установить и настроить sip сервер телефонии на базе Asterisk на выделенном сервере с веб-интерфейсом. Так же необходимо подключить и настроить GSM шлюз GOip на 32 порта. Настроить звонки через софтфон. Объяснить, как в дальнейшем ...
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Нужно скомпилировать браузер из исходников Firefox версии 102esr на базе операционной системы Linux. Предпочтительно дистрибутив Rocky OS. Но не обязательно.
Главная задача что бы после компиляции браузера работал widevine плагин, который реализует DRM. По умолчанию он выключен. Нужно будет включать в настройка. Но это не гарантирует его работоспособноть. Даже после включения, видео на том же Kinopoisk не воспроизводится.
Замечание. При компиляции браузера он скачивает с серверов mozilla пакет бинарников заранее подготовленные для оси. Возможно проблема именно в них и их нужно не скачивать, а скомпилировать на месте. Но это предположение.
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