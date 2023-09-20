Помощь с компиляцией браузера Firefox в Linux

Системное администрированиеЗавершен1 заявка3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно скомпилировать браузер из исходников Firefox версии 102esr на базе операционной системы Linux. Предпочтительно дистрибутив Rocky OS. Но не обязательно.

Главная задача что бы после компиляции браузера работал widevine плагин, который реализует DRM. По умолчанию он выключен. Нужно будет включать в настройка. Но это не гарантирует его работоспособноть. Даже после включения, видео на том же Kinopoisk не воспроизводится.

Замечание. При компиляции браузера он скачивает с серверов mozilla пакет бинарников заранее подготовленные для оси. Возможно проблема именно в них и их нужно не скачивать, а скомпилировать на месте. Но это предположение.

Linux
3 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
linuxsys
Максим 
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
$70
1 день
Безупречная работа. До Максима мы обращались к другим специалистам. И почти смирились с тем, что никто не может выполнить нашу работу. Хорошо что обратились к Максиму. Он сделал то что нужно в течении 1-2 часов. Мы были удивлены =) Настоящий профессионал своего дела, рекомендую
Было приятно работать с Булатом, задача чётко поставлена, оплата в срок, рекомендую!