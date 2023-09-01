Здравствуйте! Нужно добавить адрес в шапку и подвал сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить и настроить sip сервер телефонии на базе Asterisk на выделенном сервере с веб-интерфейсом. Так же необходимо подключить и настроить GSM шлюз GOip на 32 порта. Настроить звонки через софтфон.
Объяснить, как в дальнейшем подключать новые номера телефонов.
Мне нужен готовый сервер и настроенный шлюз, что бы сотрудники с любого региона рф могли подключиться через софтфон.
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