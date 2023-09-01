Установить и настроить sip сервер телефонии на базе Asterisk на выделенном сервере с веб-интерфейсом. Так же необходимо подключить и настроить GSM шлюз GOip на 32 порта. Настроить звонки через софтфон.

Объяснить, как в дальнейшем подключать новые номера телефонов.

Мне нужен готовый сервер и настроенный шлюз, что бы сотрудники с любого региона рф могли подключиться через софтфон.