Asterisk

$200
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки26 просмотров
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Установить и настроить sip сервер телефонии на базе Asterisk на выделенном сервере с веб-интерфейсом. Так же необходимо подключить и настроить GSM шлюз GOip на 32 порта. Настроить звонки через софтфон.

Объяснить, как в дальнейшем подключать новые номера телефонов.

Мне нужен готовый сервер и настроенный шлюз, что бы сотрудники с любого региона рф могли подключиться через софтфон.

3 месяца назад
guest_1694138602324
Россия
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад