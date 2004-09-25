Разработчик игр, специалист по нейронным сетям и веб-программированию
Специалист по промтингу запросов в stable diffusion, а так же обучаю любые модели для stable diffusion, создаю 3D модели и анимации в программе blender, могу создавать DeepFake видео, фото. Обучаюсь пользоваться все большему количеству нейронных сетей. Специалист по веб-программированию. Разработчик игр.
Гарантирую хорошее выполнение заказов!
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#516
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Логотипы про рыбалкунет просмотров
- Выполненные по своим идеям работы6 просмотров
- Орк в стиле рисовки Наруто3 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Создание иллюстраций
Все супер! Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик понятно изложил задание, а за выполнение оперативно выплатил деньги. все супер
$10
10 баллов
2 года назад
3D-моделирование
Отличный исполнитель, работу выполнил быстро, нужные правки внес без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все подробно описал
Разработка игр
нет отзывов
$40/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга