Разработчик игр, специалист по нейронным сетям и веб-программированию

Специалист по промтингу запросов в stable diffusion, а так же обучаю любые модели для stable diffusion, создаю 3D модели и анимации в программе blender, могу создавать DeepFake видео, фото. Обучаюсь пользоваться все большему количеству нейронных сетей. Специалист по веб-программированию. Разработчик игр.



Гарантирую хорошее выполнение заказов!