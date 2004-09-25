V1rgint

Артем V1rgint

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработчик игр, специалист по нейронным сетям и веб-программированию

Специалист по промтингу запросов в stable diffusion, а так же обучаю любые модели для stable diffusion, создаю 3D модели и анимации в программе blender, могу создавать DeepFake видео, фото. Обучаюсь пользоваться все большему количеству нейронных сетей. Специалист по веб-программированию. Разработчик игр.

Гарантирую хорошее выполнение заказов!

#12Создание иллюстраций
#193D-моделирование
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#516
рейтинг фрилансера
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Портфолио

Отзывы заказчиков

yanrad
Ян 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Нарисовать или подобрать 4 картинки для приложения.
Создание иллюстраций
Все супер! Рекомендую!
Заказчик понятно изложил задание, а за выполнение оперативно выплатил деньги. все супер
Ответный отзыв
guest_1694208104354
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
3D-Модель оружейного кейса
3D-моделирование
Отличный исполнитель, работу выполнил быстро, нужные правки внес без проблем. Рекомендую.
Хороший заказчик, все подробно описал
Ответный отзыв
Разработка игр
нет отзывов
$40/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга