yanrad

Ян yanrad

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нарисовать или подобрать 4 картинки для приложения.

    $50

    Требуется нарисовать или подобрать 4 картинки для приложения Visory Security camera, каждая из которых иллюстрирует вариант использования. Необходимы изображения для онбординга, включая: использование телефона в качестве камеры и монитора, просмотр записей, мониторинг с ПК и использование CCTV. Примеры в желаемом стиле приветствуются.

    Создание иллюстраций
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать одну иллюстрацию для приложения

    $62

    Требуется нарисовать одну иллюстрацию для мобильного приложения. Ожидается качественный и оригинальный дизайн, подходящий для использования в приложении. Необходимы свежие идеи и креативный подход.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 15 иллюстраций для мобильного приложения.

    $450

    Требуется создать 15 иллюстраций в одном стиле для мобильного приложения Security camera. Иллюстрации должны быть минималистичными и привлекательными, объясняя функционал приложения на различных экранах. Начать работу с одной иллюстрации, далее по согласованию. Примеры работ приветствуются.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • ML модель определения детского плача TensorFlow Lite

    $1300

    Требуется разработка ML модели для определения детского плача с минимальными ложными срабатываниями, включая влияние белого шума. Подготовка фичей должна осуществляться в TensorFlow Lite. Имеется нормализованный размеченный датасет: 1000 положительных и 6000 отрицательных файлов. Необходимо предоставить результат в формате TensorFlow Lite и исходники модели.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать баннеры

    $50

    Нужно сделать три баннера для рекламы приложения.Каждый в трех размерах 1,91:1 и 1:1 и 4:5На 4 языках: En, De, Es, FrИтого 36 отдельных картинокИллюстрации для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Поменять тексты в фигме

    Нужно в фигме(редактор в броузере) поменять на картинках тексты для 15 языков: Nl, DE,ES,FR,JP,AR,RU,CZ,PL,BR,CN,TR,IN,RO,HU Скриншоты английского языка прикладываю, для понимания. Для первых пяти языков, уже сделаны переводы для телефонов. Переводы текстов ...

    Figma
    Шрифты18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Улучшить скриншоты для Google Play

    $150

    Нужно переделать и улучшить скриншоты для Google Play. Сейчас скриншоты вертикальные, хочется сделать горизонтальными. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saby.babymonitor3g&amp;hl=en-us&amp;gl=US Варианты которые нравятся: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivuu&amp;hl=en-us&amp;gl=US https://play.google.com/store/apps/details?id=org.iggymedia.periodtracker&amp;hl=en-us&amp;gl=US ...

    Дизайн мобильных приложений20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Улучшить оформление скриншотов для App Store

    $200

    Нужно улучшить оформление скриншотов приложения для 2х размеров экранов по 5 скриншотов для каждого. Текущие скриншоты прикладываю.  Исходники тоже имеются. Присылайте ваши работы и пишите стоимость и сроки. Начало работы будет ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Получить битмэпы с камеры, с работающим Webrtc (Android kotlin)

    $300

    Перед отправлением потокового видео через Webrtc нужно получить битмэпы для дальнейшего сравнения. Видео показывается в приложении через org.webrtc.SurfaceViewRenderer Примеры приложений с подобным детектором движения:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivuu&amp;hl=en-us&amp;gl=US https://play.google.com/store/apps/details?id=cam.camy&amp;hl=en-us&amp;gl=US https://play.google.com/store/search?q=baby%20monitor&amp;c=apps&amp;gl=US&amp;hl=en-us Код который ...

    AndroidKotlin
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Увеличить яркость видео Android kotlin

    $400

    При получении потокового видео через Webrtc нужно увеличить яркость для темного видео. Видео показывается в приложении через org.webrtc.SurfaceViewRenderer Примеры приложений с подобным увеличением яркости("night vision'):  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivuu&amp;hl=en-us&amp;gl=US https://play.google.com/store/apps/details?id=cam.camy&amp;hl=en-us&amp;gl=US https://play.google.com/store/search?q=baby%20monitor&amp;c=apps&amp;gl=US&amp;hl=en-us ...

    AndroidKotlin
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно нарисовать изометрические иллюстрации

    $200

    Нужно нарисовать 5 изометрических иллюстраций для мобильного приложения. Приложение – Радио няня Прикладываю примерный стиль желаемого. При ответе прикладывайте свои похожие работы, пишите сроки и стоимость. Спасибо.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка дизайна iOs Swift

    $300

    Нужно сверстать три экрана приложения в iOs Swift Два экрана онбординга и экран подписки Просьба отвечать если можете писать чистый код с адаптивной версткой дизайна. При ответе прикладывайте пример вашей работы (один экран ...

    iOSSwift
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен программист iOs swift

    $2000

    Нужно доделать приложение на iOs Приложение для передачи потокового видео - эта часть сделана и работает. Нужно сделать дополнительные модули для работы с базой данных на firebase, вставка подписок, firebase аналитики, вставка ...

    AndroidFirebaseiOSSwift
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Улучшение Google ads UAC компаний

    $200

    Только для тех кто работал с компаниями для мобильных приложений! Компании запущены, но иногда начинаю давать плохо результат. Для этого приходится их переделывать. Нужна их поддержка и улучшение. Ответ ...

    Google Ads
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно найти 10 дешевых видео блоггеров в USA

    $100

    Нужно найти 10 начинающих блоггеров и договориться о готовности записать 15 сек ролик. От троих лучших получить видео записи. Видео должно быть про наше приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saby.babymonitor3g Текст письма для рассылки есть, ТЗ ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

V1rgint
Артем 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Нарисовать или подобрать 4 картинки для приложения.
Создание иллюстраций
Заказчик понятно изложил задание, а за выполнение оперативно выплатил деньги. все супер
Все супер! Рекомендую!
Ответный отзыв
VektorBird
Анастасия 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
15 иллюстраций для мобильного приложения.
Все супер!
Отлично!
Ответный отзыв
Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$62
10 баллов
4 года назад
Нарисовать одну иллюстрацию для приложения
Супер
Отлично!
Ответный отзыв
loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать баннеры
рекомендую!
Отлично!
Ответный отзыв
ivanlao
Иван 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Улучшить оформление скриншотов для App Store
Отличный заказчик! Четко поставил ТЗ и всегда был на связи. Оплатил работу своевременно. Рекомендую!
Мой заказ был сделан качественно и в оговоренные сроки, спасибо Ивану за добросовестную работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
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