Необходимо починить сайт на WordPress, который внезапно перестал работать. Также требуется настроить автобекап баз данных и диска в cPanel. Задача срочная.
- $100Веб-программирование7 заявокЗакрытгод назад
- $50
Требуется нарисовать или подобрать 4 картинки для приложения Visory Security camera, каждая из которых иллюстрирует вариант использования. Необходимы изображения для онбординга, включая: использование телефона в качестве камеры и монитора, просмотр записей, мониторинг с ПК и использование CCTV. Примеры в желаемом стиле приветствуются.Завершен2 года назад
- $62
Требуется нарисовать одну иллюстрацию для мобильного приложения. Ожидается качественный и оригинальный дизайн, подходящий для использования в приложении. Необходимы свежие идеи и креативный подход.Завершен4 года назад
- $450
Требуется создать 15 иллюстраций в одном стиле для мобильного приложения Security camera. Иллюстрации должны быть минималистичными и привлекательными, объясняя функционал приложения на различных экранах. Начать работу с одной иллюстрации, далее по согласованию. Примеры работ приветствуются.Завершен4 года назад
- $1300
Требуется разработка ML модели для определения детского плача с минимальными ложными срабатываниями, включая влияние белого шума. Подготовка фичей должна осуществляться в TensorFlow Lite. Имеется нормализованный размеченный датасет: 1000 положительных и 6000 отрицательных файлов. Необходимо предоставить результат в формате TensorFlow Lite и исходники модели.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно сделать три баннера для рекламы приложения.Каждый в трех размерах 1,91:1 и 1:1 и 4:5На 4 языках: En, De, Es, FrИтого 36 отдельных картинокИллюстрации для ...Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно в фигме(редактор в броузере) поменять на картинках тексты для 15 языков: Nl, DE,ES,FR,JP,AR,RU,CZ,PL,BR,CN,TR,IN,RO,HU Скриншоты английского языка прикладываю, для понимания. Для первых пяти языков, уже сделаны переводы для телефонов. Переводы текстов ...Шрифты18 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Нужно переделать и улучшить скриншоты для Google Play. Сейчас скриншоты вертикальные, хочется сделать горизонтальными. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saby.babymonitor3g&hl=en-us&gl=US Варианты которые нравятся: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivuu&hl=en-us&gl=US https://play.google.com/store/apps/details?id=org.iggymedia.periodtracker&hl=en-us&gl=US ...Дизайн мобильных приложений20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужно улучшить оформление скриншотов приложения для 2х размеров экранов по 5 скриншотов для каждого. Текущие скриншоты прикладываю. Исходники тоже имеются. Присылайте ваши работы и пишите стоимость и сроки. Начало работы будет ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Перед отправлением потокового видео через Webrtc нужно получить битмэпы для дальнейшего сравнения. Видео показывается в приложении через org.webrtc.SurfaceViewRenderer Примеры приложений с подобным детектором движения: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivuu&hl=en-us&gl=US https://play.google.com/store/apps/details?id=cam.camy&hl=en-us&gl=US https://play.google.com/store/search?q=baby%20monitor&c=apps&gl=US&hl=en-us Код который ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно сделать скриншоты приложения для Appstore 5 шт 2688 x 1242 pixels и 5 шт 2208 x 1242 pixels Из того что нравится: - Крупный, читаемый текст в предпросмотре - Упрощенный вид ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Преобразовать Tensorflow model из pb в tflite Модель сделана на шаблоне https://github.com/tensorflow/examples/tree/master/lite/examples/speech_commands/ Исходники естьПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $400
При получении потокового видео через Webrtc нужно увеличить яркость для темного видео. Видео показывается в приложении через org.webrtc.SurfaceViewRenderer Примеры приложений с подобным увеличением яркости("night vision'): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivuu&hl=en-us&gl=US https://play.google.com/store/apps/details?id=cam.camy&hl=en-us&gl=US https://play.google.com/store/search?q=baby%20monitor&c=apps&gl=US&hl=en-us ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужно нарисовать 5 изометрических иллюстраций для мобильного приложения. Приложение – Радио няня Прикладываю примерный стиль желаемого. При ответе прикладывайте свои похожие работы, пишите сроки и стоимость. Спасибо.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Нужно сверстать три экрана приложения в iOs Swift Два экрана онбординга и экран подписки Просьба отвечать если можете писать чистый код с адаптивной версткой дизайна. При ответе прикладывайте пример вашей работы (один экран ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Поставить код на кнопку "REQUEST AN OFFER" https://sellapp.online/#form. Код для аналитики Гугл адсHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $2000
Нужно доделать приложение на iOs Приложение для передачи потокового видео - эта часть сделана и работает. Нужно сделать дополнительные модули для работы с базой данных на firebase, вставка подписок, firebase аналитики, вставка ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Только для тех кто работал с компаниями для мобильных приложений! Компании запущены, но иногда начинаю давать плохо результат. Для этого приходится их переделывать. Нужна их поддержка и улучшение. Ответ ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Нужно найти 10 начинающих блоггеров и договориться о готовности записать 15 сек ролик. От троих лучших получить видео записи. Видео должно быть про наше приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saby.babymonitor3g Текст письма для рассылки есть, ТЗ ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $3
Поменять текст в футере с "Theme by: ThemeGrill " на "IT, OOO (SPb) [email protected]" Сайт на вордпрессе saby.appHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад