Нарисовать или подобрать 4 картинки для приложения.

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки72 просмотра
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Нарисовать или подобрать 4 картинки для приложения Visory Security camera.

На экране онбординга нужно дать пользователю четыре варианта использования приложения и для каждого варианта нужна иллюстрация.

  1. Phone as Camera & Monitor on Another Phone

    • Illustration Prompt: Draw two smartphones side by side. On the first smartphone, display a camera lens icon, indicating it is being used as a camera. On the second smartphone, display a small video feed, indicating it is being used as a monitoring device.

  2. Phone as Camera & View Recordings Later

    • Illustration Prompt: Draw a smartphone with a camera lens icon on the screen. Beside the smartphone, draw a play button or a video strip/clapperboard icon to indicate recorded footage that can be viewed later.

  3. Phone as Camera & Monitor from PC

    • Illustration Prompt: Draw a smartphone with a camera lens icon on the screen. Connect the smartphone with a dotted line or an arrow to a monitor or laptop that displays a video feed on its screen.

  4. Use CCTV & Monitor on Any Device

    • Illustration Prompt: Draw a CCTV camera. From the CCTV camera, draw multiple lines branching out to a smartphone, tablet, laptop, and desktop monitor. Display a video feed on the screen of each device.

Присылайте примеры в каком стиле можете сделать.

3 месяца назад
yanrad
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
V1rgint
Артем 
19 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$50
1 день
RUB
Все супер! Рекомендую!
Заказчик понятно изложил задание, а за выполнение оперативно выплатил деньги. все супер