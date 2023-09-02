Перевод в векторный формат

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок116 просмотров
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Нужно сделать:

1. Перевести в векторный формат

2. Минимальная потеря кол-ва цветов

3. Без потери деталей рисунка

4. Избавить рисунок от градиента

Рисунок будет вышит

3 месяца назад
guest_1694128095642
Украина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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