Нарисовать персонажа

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт28 заявок271 просмотр
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Пример прикрепил! Необходимо рисовать 2 раза в неделю персонажей которых я придумаю.

4 месяца назад
Yaroslav94
Ярослав 
29 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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