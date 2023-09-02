Нарисовать персонажа

Нужно создать иллюстрацию для аватарки телеграм канала, поэтому просьба учесть формат и размер, чтобы вмещалось все необходимое. Что требуется сделать: существует такой популярный американский блогер Andrew Tate, нужно его нарисовать. Я хочу, чтобы вы поместили ...