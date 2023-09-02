Нарисовать персонажа

Нужно подготовить картинку для генерации НФТ. Бочка из Симпсонов с ядерными отходами, на ней код в котором зашифровано лого платформы.
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Пример прикрепил! Необходимо рисовать 2 раза в неделю персонажей которых я придумаю.
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