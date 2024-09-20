Написание художественных и коммерческих текстов. Перевод. Реконструкция существующего текста под рамки заказчика. Работа с объемными текстами.
Напишу для вас и вашего бизнеса приятные для чтения тексты, привлекающие грамотностью и лаконичностью. Переведу текст с английского на русский и с русского на английский, используя требуемую лексику. Легко подстроюсь под ваши требования.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
8 месяцев назад
Создание персонажей
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!