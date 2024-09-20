alexandratim

Александра alexandratim

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
22 дня назад
Написание художественных и коммерческих текстов. Перевод. Реконструкция существующего текста под рамки заказчика. Работа с объемными текстами.

Напишу для вас и вашего бизнеса приятные для чтения тексты, привлекающие грамотностью и лаконичностью. Переведу текст с английского на русский и с русского на английский, используя требуемую лексику. Легко подстроюсь под ваши требования. 

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1 из 5

Отзывы заказчиков

boriswp99
Борис 
25 лет
8 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$80
10 баллов
8 месяцев назад
Пиксель арт лягушка для 2d top down игры
Создание персонажей
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