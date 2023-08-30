Разработать два креатива для рекламы

Нужны 2 креатива для таргет рекламы в инстаграм, форматом 1080х1080

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1-й креатив про мужские стрижки

2-й креатив, про маникюр

Текст для маникрюра:

MANICURE

hybrvdowv 130 zt

Текст для причесок:

STRZYZENIE

Meskie od 45 zt

Нет привязки к фоновому цвету, нет логотипа еще, и нет конкретных примеров стрижек, только открылись, по этому все с общего доступа берем.