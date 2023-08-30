Потрібно намалювати та анімувати персонажа. Концепт приблизно такий: на екрані є кружечки різних кольорів, які збігаються до купи, та утворюють персонажа, щоть типу капітошки. Коли на нього натискаєшь, він розтікається по екрану і знов збігається, ...
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Разработать два креатива для рекламы
Нужны 2 креатива для таргет рекламы в инстаграм, форматом 1080х1080
?? Реклама Косметических услуг в Польше
1-й креатив про мужские стрижки
2-й креатив, про маникюр
Текст для маникрюра:
MANICURE
hybrvdowv 130 zt
Текст для причесок:
STRZYZENIE
Meskie od 45 zt
Нет привязки к фоновому цвету, нет логотипа еще, и нет конкретных примеров стрижек, только открылись, по этому все с общего доступа берем.
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