Разработать два креатива для рекламы

$8
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок47 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать два креатива для рекламы

Нужны 2 креатива для таргет рекламы в инстаграм, форматом 1080х1080

?? Реклама Косметических услуг в Польше

1-й креатив про мужские стрижки

2-й креатив, про маникюр

Текст для маникрюра:

MANICURE

hybrvdowv 130 zt

Текст для причесок:

STRZYZENIE

Meskie od 45 zt

Нет привязки к фоновому цвету, нет логотипа еще, и нет конкретных примеров стрижек, только открылись, по этому все с общего доступа берем.

4 месяца назад
KutsenkoEl
Елена 
26 летПольша
год в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Alx-Alx
38 летУкраина
4 месяца в сервисе
онлайн
4 месяца назад
$8
1 день
UAH
Замечательное сотрудничество, очень быстрое выполнение и качественна работа! Спасибо! Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!