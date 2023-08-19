Нарисовать человека в фотошопе в определенной технике

$60
Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок192 просмотра
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Нужен рисунок человека с фото, который будет в высоком разрешении. Размер холста минимум 5000*5000px.

Рисунок должен быть исполнен как бы карандашом, со штриховкой. Техника должна совпадать с той, что в примере.

Пишите свою цену, срок работы, также ждем ваше портфолио с работами именно такого формата.

От вас будет нужен исходный файл psd и рисунок в формате png с прозрачным фоном. (Не сканы)

Важно: нужно чтобы человек был точь в точь похож.

4 месяца назад
assistant_or
Карина 
24 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
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