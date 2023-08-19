Нарисовать точную векторную карту мира

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок60 просмотров
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важна георграфическая точность, карта будет приближаться до очень крупных планов. на карте должен быть рельеф и водоемы отдельным слоем.
цена обсуждается

4 месяца назад
guest_1692667713214
Грузия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад