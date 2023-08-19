Художник на бумаге красками

$250
Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки30 просмотров
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Нужен художник для 5 рисунков формата А2. Есть фото, по нему нужно скопировать на бумагу в реальном стиле образ и ещё 4 рисунка с другими позами.

4 месяца назад
guest_16919160865305
Украина
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад