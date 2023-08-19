Сделать превью (обложку) для видео на Youtube по ТЗ

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок72 просмотра
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Согласно четкому ТЗ сделать превьюшку. Скелет картинки и текст есть, нужно только добавить картинки и сделать готовый результат.

4 месяца назад
tseden
Цеден 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад