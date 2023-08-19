Сделать превью (обложку) для видео на Youtube по ТЗ

Нужен человек, который сможет сделать шапку для ютуб-канала и превью для видео. Дизайн нужно сделать не хуже, чем на прикрепленных примерах. Можно лучше))). Пожалуйста, прикрепите ваши примеры и стоимость работы за шапку канала и ...