Сделать аватарку и превью для инстаграма

БаннерыЗавершен6 заявок47 просмотров
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Нужно сделать аватарку для инсты, тиктока, фейсбука. + превью для поста в инст. Магазин детских игрушек. Сделать надо за 1-2 часа сейчас

2 месяца назад
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 месяца назад
$30
1 день
Рисует хорошо, но не очень аккуратно. Допускает гарматические ошибки. Хотя все делает очень красиво. Не дает времени даже согласовать, требует оплату в моменте как сбросил картинку. Но в целом очень классно рисует и качество на уровне
Вобщем остался не доволен работая с этим человеком. Изначально была поставлена задача как срочная по итогу тянучка. По оплате постоянно какаята была задержка - предоплату вообще 2 частями давал. Слово сейчас - пару минут - скоро будет может на день 2 растянуться. Со своей стороны вносил правки моментально - предоставил даже варианты на выбор. Копировал их текст с инстаграма где и были ошибки - Виктор на этом сделал трагедию Исправленые 2 грамотические ошибки - утверждались почти 2 дня. Оплата по итогу тоже пришлось выпрашивать так как человек сказал буду через час и попросил его набрать в итоге на след сутки появился и обвинил что я его уже достал. Вся переписка есть.
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