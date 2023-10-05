Изменение размера баннера

$5
БаннерыЗакрыт5 заявок39 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужно вот этот баннер переделать под другие размеры.

Это баннер был под газель т.е. под длину 4 метра.

Сейчас нужно сделать 2 точно таких же баннера, но под другие размеры:

1. Под длину 3,2 метра.

2. Под 2 м. ширина и 1,7 м. высота

Информацию оставляем как есть, если не будет помещаться, какие-то иконки можно убрать/переместить, но это нужно дополнительно обсудить будет.

Нужно сделать в формате .ai

Есть 2 файла с этим изображением в высоком разрешении - .png и .ai

Гугл диск с изображениями: https://drive.google.com/drive/folders/1aLfA4UpD4P6p36D45jAYhOuoWYDPGakj?usp=sharing

2 месяца назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Баннер для магазина аудиокниг

    Идея данной работы заключается в понятной и в то же всемя эстетической передачи информации, чтобы донести до покупателей основую задумку проекта, с помощью граммотно подобранных акцентов и цветов в композиции. Таким образом воздействовать на зрителя, ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Памятка для клиента

    Нужно сделать памятку клиенту в пдф файле, как зайти на сайт поэтапно. Все необходимое вам скину

    Баннеры32 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка единого стиля бизнеса

    $100

    Необходимо разработать концепцию дизайна для онлайн школы по инвестированию в складские помещения. 1) Разработать цветовую политру 2) Сделать чек-листы 3) Оформление соц. сетей

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нарисовать рекламный баннер

    Нарисовать продающий цепляющий взгляд рекламный баннер для главной страницы Wildberries. Размер баннера 1140Х320. Пример размещения в закрепе или на главной странице вайлдберриз (самые большие баннеры в слайдере) Нужно самостоятельно разработать креатив для баннера и реализовать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Сделать картинку по макету

    Здравствуйте! Нужно сделать картинку для печати ее на баннере (тенте). Размер картинки 2 метра (ширина), 3 метра (длина). Картинку нужно сделать, как на примере во вложении. Цвета, вратаря можно/нужно взять ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать креатив для социальных сетей

    Пост для ВКонтакте и телеграм Формат: если карусель (квадрат), если одна картинка (то прямоугольный формат) Картинка для социальных сетей жилого комплекса Бренд бук, концепцию, шрифты и актуальные исходники в ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад