Изменение размера баннера

Требуется создать 4 баннера товара для шапки сайта в Figma
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Здравствуйте. Нужно вот этот баннер переделать под другие размеры.
Это баннер был под газель т.е. под длину 4 метра.
Сейчас нужно сделать 2 точно таких же баннера, но под другие размеры:
1. Под длину 3,2 метра.
2. Под 2 м. ширина и 1,7 м. высота
Информацию оставляем как есть, если не будет помещаться, какие-то иконки можно убрать/переместить, но это нужно дополнительно обсудить будет.
Нужно сделать в формате .ai
Есть 2 файла с этим изображением в высоком разрешении - .png и .ai
Гугл диск с изображениями: https://drive.google.com/drive/folders/1aLfA4UpD4P6p36D45jAYhOuoWYDPGakj?usp=sharing
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