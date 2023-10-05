Изменение размера баннера

Здравствуйте. Нужно вот этот баннер переделать под другие размеры.

Это баннер был под газель т.е. под длину 4 метра.



Сейчас нужно сделать 2 точно таких же баннера, но под другие размеры:



1. Под длину 3,2 метра.

2. Под 2 м. ширина и 1,7 м. высота



Информацию оставляем как есть, если не будет помещаться, какие-то иконки можно убрать/переместить, но это нужно дополнительно обсудить будет.



Нужно сделать в формате .ai



Есть 2 файла с этим изображением в высоком разрешении - .png и .ai



Гугл диск с изображениями: https://drive.google.com/drive/folders/1aLfA4UpD4P6p36D45jAYhOuoWYDPGakj?usp=sharing