Рекламный баннер

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Необходимо сделать рекламный баннер для соц сетей.

2 месяца назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$10
1 день
UAH
Отличная работа! Получился очень интересный баннер! Рекомендую Петра, как профессионала!
Рад был снова получить интересный проект от Дмитрия. Все прошло как и прежде на 200% отлично. Рекомендую!
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