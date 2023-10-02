Разработка единого стиля бизнеса

Нарисовать продающий цепляющий взгляд рекламный баннер для главной страницы Wildberries. Размер баннера 1140Х320. Пример размещения в закрепе или на главной странице вайлдберриз (самые большие баннеры в слайдере) Нужно самостоятельно разработать креатив для баннера и реализовать ...