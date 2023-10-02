Памятка для клиента

Необходимо разработать концепцию дизайна для онлайн школы по инвестированию в складские помещения. 1) Разработать цветовую политру 2) Сделать чек-листы 3) Оформление соц. сетей
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