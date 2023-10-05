Баннер для магазина аудиокниг

Идея данной работы заключается в понятной и в то же всемя эстетической передачи информации, чтобы донести до покупателей основую задумку проекта, с помощью граммотно подобранных акцентов и цветов в композиции. Таким образом воздействовать на зрителя, передать смысл и эмоцию работы, направить взгляд в нужное русло.

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