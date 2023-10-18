В картинке нужно заменить текст

БаннерыЗавершен5 заявок19 просмотров
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Здравствуйте. Нужно в картинке заменить текст, формат jpg, качество исходника не сильно в хорошем качестве

2 месяца назад
Falman
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
$10
1 день
UAH
Мастер своего дела. Мало того что текст заменили по заданию, так ещё и качество улучшили в раза 2-3. Советую всем, хороший исполнитель!
чітко та оперативно
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