Вырезать из картинки, предоставить до после кружочек

Нужно быстро сделать 2 кружочка до после.

Мы рекламируем в маркетплейсе мазь по лечению геморроя. Фото прикрепил.

Там есть иконка до лечения геморроя - кожа с бугорком в круглой форме. Нужно из фото вырезать круглую иконку, но без красной рамки.

И нужно предоставить иконку после которая нет на фото - убрать бугорек или закрасить, должна остаться гладкая кожа. То есть мы хотим на своей странице показать результат до и после.

На выходе от вас 2 иконки до (просто взятая из картинки ниже) и после (вырезать/закрасить бугорек в картинке ниже) круглой формы (png без фона, без красной рамки у круглой формы).

Быстрая задача у кого есть фотошоп. Оплата 200 рублей, желательно на Киви.