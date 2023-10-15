Вырезать из картинки, предоставить до после кружочек

$2
БаннерыЗакрыт6 заявок44 просмотра
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Нужно быстро сделать 2 кружочка до после.

Мы рекламируем в маркетплейсе мазь по лечению геморроя. Фото прикрепил.

Там есть иконка до лечения геморроя - кожа с бугорком в круглой форме. Нужно из фото вырезать круглую иконку, но без красной рамки.

И нужно предоставить иконку после которая нет на фото - убрать бугорек или закрасить, должна остаться гладкая кожа. То есть мы хотим на своей странице показать результат до и после.

На выходе от вас 2 иконки до (просто взятая из картинки ниже) и после (вырезать/закрасить бугорек в картинке ниже) круглой формы (png без фона, без красной рамки у круглой формы).

Быстрая задача у кого есть фотошоп. Оплата 200 рублей, желательно на Киви.

2 месяца назад
SEOnlp
38 летКазахстан
год в сервисе
Был
месяц назад
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